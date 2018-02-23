تركي السلطان يترأس لجنة مختصة بجوائز الموسم الرياضي

اعتمد اتحاد القدم السعودي اللجنة المعنية بوضع الشروط والمعايير الخاصة بجوائز الموسم الرياضي برئاسة تركي السلطان عضو اللجنة الفنية في الاتحاد بالإضافة إلى 6 أعضاء.

وزاد: وستعكف اللجنة في الوقت نفسه على وضع الشروط والمعايير والآلية الخاصة بجوائز الموسم المقبل حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وتضم اللجنة التي يترأسها تركي السلطان عضو اللجنة الفنية في الاتحاد، وعضوية صالح المطلق، وخالد الشنيف، وتركي العواد، وسعد الشهري، وموسى المحياني، وسلطان البرقان.

واختتم البيان: قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، إقامة حفل خاص لتوزيع الجوائز في نهائية الموسم، وتشتمل الجوائز على جائزة أفضل حارس، وأفضل قلب دفاع، وأفضل ظهير، وأفضل لاعب وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب واعد، وهداف الدوري، وأفضل مدرب، والفريق المثالي، وأفضل جمهور.