الاتحاديون يدعمون سييرا ولاعبيهم على طريقة "البروفيسور"

رفعت جماهير اتحاد جدة لافتة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تحمل صور المدرب سييرا وبعض لاعبي النادي مستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير "البيت الورقي" دعماً للفريق في مباراة الشباب ضمن ربع نهائي كأس الملك.

وتدور القصة حول شخص عبقري استقطب 8 مجرمين للقيام بالاستيلاء على مصنع الأموال في مدينة مدريد الإسبانية، وليس للسرقة، بل لطباعة الأموال بحيث لا يقومون بأي جريمة تتضمن سرقة من الحكومة أو من عامة الشعب، واستخدم المجرمون أقنعة تحمل وجه الرسام الإسباني الشهير سالفادور دالي. وذاع صيت المسلسل الإسباني مؤخرا بعد أن قامت "نيتفلكس" بتوفيره للمشاهدين ما نشر المسلسل بشكل واسع في العالم العربي.

وسبق أن قامت بعض الأندية الأوروبية بتقديم لاعبيها بطريقة غير دارجة، فاستوحت أندية ريال مدريد، إيميرالد سيتي، وسياتل ساوندرز، وغلطة سراي التركي، لافتاتها ويافطاتها من مسلسل "لعبة العروش"، وأفلام "إنديانا جونز، "بولترغايست"، "روكي"، "حرب النجوم"، و"سو".

وقامت جماهير نادي ميلان الإيطالي برفع لافتة لأيقونة فيلم "سو"، وهو قناع أبيض وعلى جانبيه دوائر حمراء، في ديربي المدينة أمام إنتر ميلان. ورفعت جماهير ريال مدريد يافطة كبيرة لصورة تعبر عن مسلسل "لعبة العروش"، وتحمل جملة العرش لنا باللغة الإسبانية.

وفي محاولة لدب الرعب في قلوب الخصم، رفعت جماهير نادي إيميرالد سيتي يافطة تحمل صورة لأيقونة فيلم "بولترغايست" عام 1982، والمعني بطفلة صغيرة تحادث التلفاز.

وفي بادرة لدعم لاعب فريقها، رفعت جماهير نادي سياتل ساوندرز الأميركي صورة للاعب الدولي الأميركي جيرمان جونز بشكل مستوحى من فيلم "إنديانا جونز" الشهير. كما قامت في مباراة أخرى باستخدام فكرة مسلسل "لعبة العروش" بعد أن نشرت يافطة مكتوبا عليها "نحن جراس الجدار"، وهو جدار شهير في المسلسل يحمي عددا من الممالك من هجوم الأعداء.

وبشهرة الجماهير التركية بالأعداد الكبيرة واللافتات الشهيرة، صنعت جماهير غلطة سراي التركي لوحة فنية بعد أن رسمت شكل مجسم كبير لبطل فيلم الملاكم "روكي" وهو جاهز للنزال.

وقامت جماهير نادي رين الفرنسي برفع لافتة لأشهر شخصيات "حرب النجوم"، وهو "دارث فيدر"، والذي يعد أهم الأعداء في سلسلة أفلام "حرب النجوم".