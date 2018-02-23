رايو فاليكانو: الصليهم مصاب وسيغيب 3 أسابيع

أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني، إصابة لاعبه السعودي عبدالمجيد الصليهم بتمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وأصدر النادي المنتمي إلى الدرجة الإسبانية الثانية بياناً رسمياً للكشف عن حالة لاعبيه المصابين، ومنهم الصليهم المعار من الشباب السعودي، قال فيه: يعاني عبدالمجيد من تمزق عضلي سيخضع على إثره للعلاج لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وانتقل الصليهم إلى رايو فاليكانو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن اتفاقية الهيئة العامة للرياضة في السعودية ورابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، إضافة إلى 8 لاعبين آخرين يتوزعون بأندية فياريال، بلد الوليد، ليفانتي، ليغانيسن سبورتينغ خيخون ونومانسيا.