رجم حافلة النصر بالحجارة.. ورئيس النادي يعلق

اعتبر سلمان المالك رئيس النصر المكلف أن الجماهير الذين رشقوا حافلة الفريق بالحجارة عقب الخسارة أمام النصر لا يمثلون كل النصراويين وإنما يمثلون أنفسهم فقط.

وقال المالك في اتصال هاتفي مع برنامج "في المرمى": ما حدث بعد المباراة لا يمثل كل النصراويين، هم فئة بسيطة ولا يمثلون جمهور الأصفر الذي وقف مع ناديه في مواقف أصعب من ذلك، لكن الجهات الأمنية ستتابع هذا الموضوع. وواصل: الغضب من الخسارة مبرر لكن التعبير عنه يجب أن يكون بطريقة أفضل مما حدث.

وحول مستقبله: سنبدأ عمل استراتيجية الموسم القادم من خلال المباريات القادمة، أما الحديث عن استمراري كرئيس فهو سابق لأوانه.