عادل عزت: آلية جديدة للصعود والهبوط في الدوري السعودي

أعلن عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي صعود بطل ووصيف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى مباشرة إلى دوري المحترفين السعودي، فيما يلعب الفريقان في المركزين 13 و14 ملحقاً مؤهلاً مع الثالث والرابع من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وقال عزت في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى": سيصعد الأول والثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان تلقائياً إلى دوري المحترفين السعودي وسيلعب صاحبا المركزين 13 و14 مباراتي ملحق مع الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان بنظام الذهاب والإياب.

وواصل: بعد ذلك تهبط الفرق من المراكز 14-16 مباشرة، ويلعب صاحب المركز 13 مع صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة، كما تم اعتماد زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان ليصل إلى 7 لاعبين أجانب أسوة بأندية دوري المحترفين السعودي، وستكون مكافأة البطل 5 ملايين ريال، مشيراً إلى رفع عدد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان إلى 20 نادياً في الموسم المقبل، وسيكون دوري الدرجة مكوناً من 24 نادياً، وهو المسابقة الأدنى في البطولات السعودية.

وواصل: تم تعيين لؤي السبيعي أميناً عاماً للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اعتذار الأمين العام السابق عبد الإله مؤمنة الذي عاد عضواً في المجلس، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة نواف التمياط وعضوية حمزة إدريس ولؤي السبيعي وقصي الفواز لمتابعة استعدادات المشاركة في المونديال، كما سيكون المهندس صالح الجاسر رئيساً للجنة التجارية.