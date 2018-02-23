هل أفل نجم الهداف الكبير ياسر القحطاني؟

سار الشاب ياسر القحطاني إلى نادي الاتفاق، بعمر الثامنة عشرة، يود أن يصبح لاعب كرة قدم حقيقيا، ويترك الركض خلفها في أحياء الخبر، وقبله الاتفاق آنذاك، وقدم له 30 ألف ريال ليصبح لاعبا معهما، لم يعجبه المبلغ، فرفضه وقرر أن يجرب حظه ويقيّم موهبته في القادسية ولم يخرج ذلك اليوم من النادي إلا وهو لاعب قدساوي بـ50 ألف ريال.

وأعلن ياسر القحطاني منذ ذلك اليوم، ولادة لاعب كرة قدم موهوب، وربما لم يكن يعلم حينها أنه سيصبح النجم الأكثر إثارة داخل الملعب وخارجه.

ياسر القحطاني أو "القناص" والذي لفت الأنظار إليه بدءا من كأس العرب عام 2002 في الكويت مع المنتخب السعودي، وحلق بنجوميته أكثر في كأس الخليج بعدها بعام، انتقل بعدها من القادسية، في صفقة كانت عناوين الصحف وحديث المجالس، حتى انتهت للهلال عام 2005 .. برقم قياسي بلغ 22 مليون ريال.

وصار قدر ياسر مختلفا مع الهلال، نجوميته وأهدافه الحاسمة، خلقت عداوات كثيرة مع جماهير الخصوم، وانتهت هذا الموسم الذي نسير فيه بوجود عداوات من جماهير فريقه تجاهه.

وتقول أرقام ياسر إنه سجل مع الفريق الأزرق منذ توقيعه 130 هدفا في مختلف المسابقات التي لعبها، 88 منها في مسابقة الدوري، النصيب الأعلى حينها كان موسم 2012 - 2013، بـ13 هدفا، أما الأقل فهو هذا الموسم، فلم يسجل أي هدف حتى الآن.

وبالعودة إلى دقائق مشاركاته، هذا الموسم لعب ياسر 56 دقيقة في 3 مباريات من أصل 21 للهلال، أكثر من نصفها كانت أمام الشباب وأضاع فيها ركلة جزاء، وأمام الرائد لعب 29 دقيقة، حينها كان فريقه متقدما بـ3 أهداف، وضد القادسية لعب 4 دقائق فقط، وكانت أدواره دفاعية حتى لا يتمكن الخصم من تسجيل هدف التعادل.

وفي الموسم الماضي، خاض لاعب القادسية السابق 12 مباراة دخلها كلاعب احتياطي بـ187 دقيقة، سجل 4 أهداف في شباك الباطن والتعاون والوحدة والفتح ، والأخير كان مفتاحا مهما في فوز الهلال بلقب الدوري.

وعندما عاد ياسر القحطاني من إصابة الرباط الصليبي موسم 2015 - 2016، لعب 312 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف منها "سوبر هاتريك" في شباك هجر.

وبدأ غياب ياسر عن القائمة الأساسية للهلال بعد عودته من العين، فقد أصبحت مشاركته ضئيلة، وبدأ في الغياب تدريجيا موسما بعد آخر، لكنه لم يغب عن دكة البدلاء إلا بحالة إصابته، على الرغم من تسيد سبعة مدربين الإدارة الفنية.