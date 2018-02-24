آل الشيخ: يجب أن تتحمل حكومة قطر عواقب أفعالها

قال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إن الحكومة القطرية يجب أن تتحمل العواقب إذا ثبتت إدانتها بالفساد فيما يتعلق بحصولها على حق استضافة كأس العالم 2022.

وحصلت قطر على حق تنظيم مونديال 2022 في ديسمبر 2010، وأحدث ذلك لغطاً كبيراً، خصوصاً مع تزايد الاتهامات تجاه الدوحة بأنها دفعت الأموال لأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ برسالة بعثها باللغة الإنجليزية عبر حسابه على "تويتر": لا أتمنى أن يسحب كأس العالم من قطر، لكن إذا ثبت أن حصولها على التنظيم كان بطريقة انتهكت فيها الأخلاقيات فإن على الحكومة القطرية أن تقبل نتائج أعمالها.

وواصل: إنجلترا هي مهد كرة القدم، واستضافتها للمونديال سيجعله رائعاً، كما أن الولايات المتحدة لديها خبرة هائلة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وأتبع: سأستمتع كثيراً بمشاهدة كأس العالم في إنجلترا أو الولايات المتحدة، وسيكون شهر سبتمبر من العام الجاري شهرا حاسما في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاءت تصريحات آل الشيخ بعد يوم من نشر مجلة "فوكس" الألمانية تقريراً حول نية الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب المونديال من قطر، وإسناد تنظيمه إلى إنجلترا أو الولايات المتحدة، على أن يتخذ القرار نهاية الصيف القادم.