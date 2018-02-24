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تقديم موعد مباراتين.. وتأجيل معسكر الأخضر الثالث

المصدر: العربية.نت
عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة، تقديم موعد مباراتي القادسية والهلال، والرائد والأهلي، من 17 مارس المقبل إلى 15 و16 من الشهر نفسه.

وكتب اتحاد القدم السعودي في بيانه: قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم مباراتي الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين المقررة يوم السبت 17 مارس لتقام مباراة القادسية والهلال بتاريخ 15 مارس، والرائد والأهلي بتاريخ 16 مارس.

وزاد اتحاد القدم: ويأتي تقديم المباراتين استنادا إلى قرار إدارة المنتخب الوطني الأول بتأجيل انطلاقة معسكر المنتخب المقرر يوم 15 مارس في مرحلته الثالثة والمقررة في إسبانيا وبلجيكا إلى يوم السبت 17 مارس، وهو ما يسمح للاعبي المنتخب من المشاركة مع أنديتهم قبل الانضمام للمعسكر.

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#الاتحاد السعودي لكرة القدم, #الدوري السعودي للمحترفين, #الأخضر

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