الأخضر يستعد لمولدوفا بمناورة مع اتحاد جدة

أجرى المنتخب السعودي مناورة أمام فريق اتحاد جدة، يوم السبت، في المرحلة الثانية ضمن استعدادات المنتخب لكأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر حساب اتحاد القدم السعودي: عقد خوان بيتزي مدرب المنتخب اجتماعا فنيا بلاعبي المنتخب تحدث فيه حول عدد من التدريبات التي تم تطبيقها خلال فترة المعسكر، وعن الرسم التكتيكي للمواجهة الودية أمام منتخب مولدوفا يوم الاثنين، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأكمل: وأجرى لاعبو الأخضر مناورة أمام فريق اتحاد جدة، أشرك فيها بيتزي تشكيلتين مختلفتين خلال شوطي المناورة للوقوف على المستويات الفنية لأكبر عدد من اللاعبين.

واختتم بتفاصيل المصابين: وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمجاهد المنيع تعرضه لالتواء بسيط في مفصل القدم، فيما شارك عبدالله الخيبري في المناورة بعد أن أوضحت الفحوصات تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في الحصة التدريبية يوم الجمعة، وخرج هتان باهبري من المناورة بعد تعرضه لالتواء في مفصل القدم.