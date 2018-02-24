القادسية يصطدم بالفيصلي في كأس الملك

يبحث فريقا القادسية وضيفه الفيصلي عن بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي، حينما يلتقيان يوم الأحد على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في ختام الدور ربع النهائي للمسابقة.

وتأهل فريقا الباطن واتحاد جدة إلى الدور نصف النهائي بعد فوز الأول على مضيفه النصر 1-صفر، وفوز الأخير على ضيفه الشباب 3-1.

ويسعى القادسية إلى تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله إلى الدور نصف النهائي لأول منذ تغيير المسابقة في عام 2008.

ويعيش القادسية أوضاعاً فنية متذبذبة حيث يواجه الفريق الخطر في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تراجع إلى المركز 12 برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.

ووصل القادسية إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الهلال 1-صفر في دور 32، وفوزه على ضيفه جدة "درجة أولى" 3-2 في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يتطلع الفيصلي إلى مواصلة مستواه المميز والوصول إلى الدور نصف النهائي في المسابقة للموسم الثاني على التوالي.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً هذا الموسم حيث لا يزال في دائرة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما ثبّت أقدامه في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه النجوم "درجة أولى" 2-صفر، وفوزه على مضيفه الوطني "درجة أولى" 3-2 في الدور ثمن النهائي.