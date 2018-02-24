الأهلي يتجاوز الفيحاء بصعوبة ويبلغ نصف النهائي

حجز أهلي جدة مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الملك بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء بركلات الترجيح 4-3، في المواجهة التي انتهى شوطيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، واحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في الدور ربع النهائي للمسابقة، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وسيواجه الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة القادسية والفيصلي التي ستقام يوم الأحد على ستاد الأمير سعود بن جلوي.

وغلب الحذر الدفاعي من الفريقين بعدما انحصرت الكرة في منتصف الملعب مع أفضلية للفيحاء الذي سنحت له فرصتين في الشوط الأول.

وبدأت خطورة الفيحاء بعد مرور 13 دقيقة بعدما سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الكولومبي أسبريا الذي تابع تسديدة زميله التشيلي روني فيرنانديز العائدة من الحارس باسم العطا الله ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة الأهلاوية.

وعند الدقيقة 21 نجح الأرجنتيني جوناثان غوميز لاعب الفيحاء بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله الكولومبي أسبريا ليسدد الكرة في شباك الأهلي.

وفي الشوط الثاني لم يتغير حال الأهلي كثيراً في العشرين دقيقة الأولى التي لم يشكل فيها الفريقين خطورة كبيرة على المرمى.

وعند الدقيقة 70 سنحت للأهلي فرصة خطيرة للاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالفتاح عسيري ليسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالمدافع سامي الخيبري وذهبت بعيداً عن الشباك.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 84 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه البديل صالح العمري الذي أكمل تمريرة زميله علي عواجي بقدمه في شباك الحارس عبدالرحمن دغريري.

وكاد الفيحاء أن يخطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع حينما اخترق مهاجمه الكولومبي أسبريا دفاع الأهلي وسدد كرةً قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس باسم العطا الله.

وتحسن أداء الفريقين في الشوط الإضافي الأول والذي شهد أفضلية للفيحاء الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 99 عن طريق مهاجمه الكولومبي اسبريا الذي تابع تسديدة زميله التشيلي روني فرنانديز العائدة من الحارس باسم العطا الله ليكملها في الشباك.

وفي الشوط الثاني الإضافي كاد الفيحاء أن يعزز تقدمه حينما سنحت له فرصة محققة لمدافعه نواف الصبحي الذي حول عرضية زميله عبدالله المطيري بقدمه إلا أنها وجدت الحارس باسم العطا الله الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 109 نجح لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله البرازيلي ليوناردو دي سوزا ليضع الكرة في الشباك.

وكثّف الفيحاء هجومه بحثاً عن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة إلا أنه وجد صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى الأهلي ليعلن الحكم الويلزي سيمون إيفانز نهاية المباراة ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح والتي حسمها بفوزه 4-3.

وسجّل ركلات الاهلي اليوناني فيتفاتزيديس والبرازيلي ليوناردو وعلي عواجي والتونسي محمد أمين بن عمر، في حين أضاع لاعبه الأسترالي مارك ميليغان وصالح العمري.

وسجّل للفيحاء اليوناني ألكسندروس تزيوليس، والكولومبي أسبريا، والتشيلي روني فيرنانديز، في حين أضاع لاعبه عبدالله المطيري ونواف الصبحي والهندوراسي إيميليو إيزاغيري.