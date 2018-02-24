علي النمر ضمن قائمة نومانسيا لمباراة ألباسيتي

أعلن نادي نومانسيا الإسباني عن استدعاء علي النمر لقائمة الفريق المتوجهة لمقابلة نادي ألباسيتي في دوري الدرجة الثانية الإسباني "لا ليغا 123" يوم الأحد.

وكتب النادي الإسباني على صفحته في موقع "تويتر": لأول مرة، السعودي "علي النمر" في القائمة المستدعاة لنادي نومانسيا لمباراة الغد، والتي سيكون فيها متواجدا في ملعب "كارلوس بيلمونتي" مع إمكانية مشاركته في أول مباراة له في #LaLiga123.

ويقع النادي في المركز السادس في ترتيب الدرجة الثانية الإسباني "لا ليغا 123" برصيد 44 نقطة، وفارق 3 نقاط عن رايو فايكانو صاحب المركز الثاني المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى "لا ليغا سانتاندير"، و11 نقطة عن هويسكا المتصدر.