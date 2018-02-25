عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

إيغور روسي: التأهل إلى نصف النهائي أهم من المستوى

المصدر: العربية.نت
روسي خلال مواجهة كأس الملك أمام القادسية
رابط مختصر

أعرب إيغور روسي، لاعب الفيصلي ، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على القادسية 3 -2 يوم الأحد والتأهل للدور قبل النهائي بكأس الملك.

وقال إيجور، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة : كانت مباراة حماسية مليئة بالأهداف، الفيصلي لم يكن جيدا في الشوط الأول قبل السيطرة على زمام الأمور في الشوط الثاني من المباراة. وأضاف : الأهم في مباريات الكؤوس هو التأهل إلى الدور التالي، بغض النظر عن أداء الفريق.

وأشار إلى أن الفريق دخل الشوط الثاني بحماس كبير، وسجل ثلاثة أهداف وتلقى هدفا وحيدا من لاعبي القادسية، مضيفاً: أعتقد أن الحافز لتحقيق الفوز كان أكبر لدى لاعبي الفيصلي.

كلمات دالّة

#روسي, #الفيصلي, #القادسية, #كأس الملك

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر