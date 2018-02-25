إيغور روسي: التأهل إلى نصف النهائي أهم من المستوى

أعرب إيغور روسي، لاعب الفيصلي ، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على القادسية 3 -2 يوم الأحد والتأهل للدور قبل النهائي بكأس الملك.



وقال إيجور، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة : كانت مباراة حماسية مليئة بالأهداف، الفيصلي لم يكن جيدا في الشوط الأول قبل السيطرة على زمام الأمور في الشوط الثاني من المباراة. وأضاف : الأهم في مباريات الكؤوس هو التأهل إلى الدور التالي، بغض النظر عن أداء الفريق.



وأشار إلى أن الفريق دخل الشوط الثاني بحماس كبير، وسجل ثلاثة أهداف وتلقى هدفا وحيدا من لاعبي القادسية، مضيفاً: أعتقد أن الحافز لتحقيق الفوز كان أكبر لدى لاعبي الفيصلي.