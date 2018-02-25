الفيصلي يتخطى القادسية في كأس الملك

أكمل الفيصلي عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على مضيفه القادسية 3-2، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وسيواجه الفيصلي في الدور نصف النهائي، في حين سيلعب الباطن أمام ضيفه اتحاد جدة.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة بعدما افتتح اللاعب الايفواري هيرفي غاي التسجيل للقادسية عند الدقيقة 10 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 48 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو وتسبب بها زميله سلطان الغنام.

وواصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو من الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 54 بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من لاعب القادسية حمد الجيزاني، ليتقدم لها المهاجم محمد مجرشي ويضعها في الشباك.

ولم يتوقف هجوم الفيصلي ونجح مهاجمه البرازيلي روجيرو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 59 بعدما تابع تسديدة زميله محمد مجرشي العائدة من الحارس فيصل مسرحي ليضع الكرة في الشباك.

وفرض القادسية سيطرته ونجح مهاجمه البرازيلي جورجينيو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 62 بعدما أكمل تمريرة مواطنه باولو سيرجيو بقدمه في الشباك.

وحاول القادسية تمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية بعدما كثّف هجومه نحو مرمى الفيصلي وأهدر مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاويتشي الذي أهدر هدفاً محققاً في الدقيقة الأخيرة بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي ايلتون ليسدد الكرة وتتخطى الحارس مصطفى ملائكة إلا أن مدافعه دو ناسيمنتو أبعدها في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 3-2.