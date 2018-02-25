عبدالعزيز الدوسري: سنعوض الجماهير في مباريات الدوري

أعرب عبد العزيز الدوسري لاعب الفريق القادسية عن حزنه للخروج من كأس الملك بعد الهزيمة أمام الفيصلي 2 - 3 يوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.



وقال الدوسري، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة : سيطرنا على مجريات الشوط الأول، ولكننا بدأنا الشوط الثاني بتركيز أقل استغله المنافس ونجح في تسجيل الأهداف، لكن ركلتا الجزاء اللتان احتسبتا للفيصلي قلبت النتيجة، وبإذن الله سنعوض جماهيرنا في الدوري.



وشدد لاعب الهلال المعار على رغبة اللاعبين في الدخول إلى منطقة الأمان بالدوري وتعديل أوضاع الفريق.