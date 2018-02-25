"جوي" توقع عقد رعاية مع فياريال الإسباني

أعلن نادي فياريال الإسباني يوم الأحد توقيع عقد رعاية مع "جوي" إحدى الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال فياريال في بيان رسمي أن شعار "جوي" سيظهر على كم القميص الخاص بالمباريات الرسمية وكذلك قمصان التدريبات، بالإضافة إلى وضعه مع بقية الرعاة الآخرين في وسائل الإعلام والإعلان الخاصة بالنادي.

ويعتبر فياريال النادي الإسباني الثاني الذي يوقع مع "جوي" حتى نهاية الموسم، عقب ليفانتي الذي وقعت معه شركة الاتصالات السعودية مطلع الشهر الجاري.

وينشط الدولي السعودي سالم الدوسري في صفوف الفريق الملقب بـ"الغواصات الصفراء" بنظام الإعارة من الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.