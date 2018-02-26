بيتزي: مباراة مولدوفا مفيدة للمدرب واللاعبين

كشف خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي أن المباراة أمام مولدوفا ستكون مفيدة للجهاز الفني، مؤكدا أنها ستساعدهم على معرفة مستويات اللاعبين بشكل أفضل.

ونشر حساب اتحاد القدم السعودي: أوضح بيتزي أن المباراة الودية التي ستقام يوم الاثنين أمام منتخب مولدوفا ستكون مفيدة للجهاز الفني، مشيرا إلى أنها ستبين لهم مدى استفادة لاعبي المنتخب من المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا. وأكد بيتزي أن الجهاز الفني استفاد من المرحلة الثانية مشيرا إلى أنها جاءت بهدف التعرف بشكل أكبر على اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية.

وأكمل حساب الاتحاد على صعيد متصل: اختتم الأخضر تدريباته يوم الأحد تحت إشراف خوان بيتزي مدرب المنتخب، وتركزت الحصة التدريبية على عدد من الجمل التكتيكية بعدها أجرى الجهاز الفني مناورة على نصف مساحة الملعب. واكتفى مجاهد المنيع بأداء تدريبات خاصة في الصالة الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي، وأجرى هتان باهبري أشعة مغناطيسية للوقوف على حالة الإصابة التي تعرض لها سابقا.