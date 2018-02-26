تحديد مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بيوم الاثنين عن مواعيد مواجهات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام نهاية شهر مارس القادم.

ويواجه الفيصلي نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة يوم الجمعة 30 مارس المقبل، بينما يحل الاتحاد ضيفاً على فريق الباطن يوم السبت 31 مارس.

وتأهل الفيصلي لنصف النهائي عقب الفوز بثلاثية أمام القادسية، في حين حجز الأهلي بطاقة تأهله بعد تغلبه على الفيحاء بركلات الترجيح 4-3.ووصل الباطن إلى دور الأربعة بعد إقصاءه للنصر بهدف دون مقابل سجله جوناثان بينتس، أما الاتحاد فتأهل لنصف النهائي عقب فوزه بثلاثية أمام الشباب في دور الثمانية.