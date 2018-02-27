عمر باخشوين: الأخضر استفاد من ودية مولدوفا

أكد عمر باخشوين مدير المنتخب السعودي أن المدرب خوان أنطونيو بيتزي خصص المباراة الودية التي جمعت الأخضر بمولدوفا لتطبيق اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية، مشيراً إلى أن اختيار الخصم جاء بسبب أن المباراة لم تلعب في أيام فيفا.

وقال باخشوين عقب فوز الأخضر 3-0: المدرب أراد أن يطبق اللاعبون بعض التعليمات التكتيكية التي سيبني عليها حتى وصولنا إلى المباراة الأولى في المونديال، ويتابع اللاعبين الذين تقع عليهم الاختيارات.

وواصل: اخترنا مولدوفا لأن المباراة لم تكن ضمن أيام فيفا، والمنتخب الأوروبي لا يملك لاعبين محترفين خارج دوري بلاده.