فيرييا يرفض انضمام حسين عبدالغني للأخضر

رفض نادي فيرييا البلغاري، انضمام حسين عبدالغني، إلى قائمة المنتخب السعودي التي تستعد لخوض مواجهة العراق وديا يوم الأربعاء في البصرة بحجة أنها خارج أيام فيفا .

وأرسل النادي البلغاري رسالة إلكترونية إلى إدارة المنتخب السعودي يعتذر منهم عن انضمام عبدالغني إلى قائمة الأخضر نظراً لأن المباراة خارج أيام فيفا المحددة من قبل الاتحاد الدولي الكرة القدم.

وكتب المنتخب السعودي في بيان رسمي:انضم جميع اللاعبين لمعسكر الأخضر الذين تم استدعاؤهم عدا لاعب خط الدفاع حسين عبدالغني، نظراً لارتباطه مع ناديه فيرييا البلغاري.

وتابع الأخضر في بيانه: من جهة أخرى، تقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة البصرة صباح الأربعاء لخوض المباراة الودية.