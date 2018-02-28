الشباب يسعى لرد اعتباره أمام اتحاد جدة في الدوري

يبحث الشباب عن رد اعتباره أمام ضيفه اتحاد جدة، حينما يلتقيان على استاد الأمير فيصل بن فهد، فيما يسعى أهلي جدة لتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يستضيف التعاون في المرحلة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، التي ستفتتح بمواجهة الفتح أمام ضيفه الفيحاء.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يبحث الشباب عن رد اعتباره أمام ضيفه اتحاد جدة حينما يلاقيه في قمة مباريات المرحلة 23.

وكان الشباب قد خرج من كأس الملك يوم الجمعة الماضية عقب خسارته أمام الاتحاد 3-1 على استاد الجوهرة المشعة.

ويعيش الشباب وضعاً فنياً سيئاً في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يعترف الفريق طعم الانتصارات في الاربع مراحل الماضية والتي تلقى فيها 3 خسائر امام الأهلي والهلال وتعادل سلبيا أمام الرائد ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وفي المقابل يسعى الاتحاد إلى إيقاف مسلسل هدر النقاط والتقدم في سلم الترتيب للحصول على أحد المراكز الآسيوية.

وفشل الاتحاد في تحقيق أي انتصار في المراحل الثلاث الماضية والتي تعادل فيها سلبياً أمام فرق الأهلي والقادسية والفتح ليحتل المركز الخامس برصيد 3 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام الفيصلي الثالث.

الأهلي والتعاون





وعلى استاد "الجوهرة المشعة" بجدة يسعى الأهلي إلى استعادة توازنه ومواصلة مطاردة الهلال المتصدر حينما يستضيف التعاون.



وتوسع الفارق بين الهلال المتصدر ووصيفه الأهلي إلى 4 نقاط عقب تعادل الأخير في المرحلة الماضية أمام مضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة الماضية.



ويدخل الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الملك بفوزه الأسبوع الماضي على مضيفه الفيحاء بركلات الترجيح، ليواجه الفيصلي.



وتنفس الأوكراني سيرغي ريبروف الصعداء بعد عودة لاعبي فريقه الدوليين، الذين غابوا عن مواجهة الفيحاء الماضية في الكأس إذ سيكون بإمكانه الاستعانة بأحد الحارسين محمد العويس وياسر المسيليم والمدافع معتز هوساوي وتيسير الجاسم وحسين المقهوي ومهند عسيري وسلمان مؤشر ومنصور الحربي.



وفي المقابل يتطلع التعاون إلى إيقاف مسلسل إهدار النقاط وإبقاء حظوظه قائمة لخطف أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.



ولم يعرف التعاون نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين، حينما خسر من أحد وتعادل أمام القادسية ليبقى في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الفيصلي الثالث.

الفتح والفيحاء



وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالخبر يسعى الفتح لمواصلة حصده للنقاط والتقدم أكثر في سلم الدوري، حينما يستضيف الفيحاء المميز.

ونجح الفتح بجمع أربع نقاط في المرحلتين الماضيتين، والتي فاز فيها على الشباب وتعادل أمام الاتحاد ليصبح في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

وفي المقابل يسعى الفيحاء إلى إبقاء حظوظه قائمة في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

وتوقفت انتصارات الفيحاء في المرحلتين الماضيتين والتي تعادل فيها أمام الاتفاق والأهلي بذات النتيجة 1-1 ليبقى في المركز السابع برصيد 28 نقطة.