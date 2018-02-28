بدعم من آل الشيخ.. النصر يقفل ملف مدربه غوستافو

أغلقت إدارة النصر المكلفة ملف المدرب المقال غوستافو كونتيروس بعدما تكفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بدفع الشرط الجزائي.

وأقالت إدارة النصر مدربها البوليفي الشهر الماضي عقب سلسلة من النتائج المتواضعة، وعينت بدلاً منه كرونيسلاف يورسيتش.

وكتب حساب النصر على "تويتر": نجحت إدارة النصر بالوصول إلى اتفاق مع غوستافو كونيتروس لتخفيض الشرط الجزائي إلى النصف، وتم دفعه قبل يوم من نهاية المهلة، وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي تكفل بتسديد الشرط الجزائي.