براون: أملك الخبرة لإيقاف خطورة الفيصلي

أكد خوان براون، مدرب نادي الهلال، صعوبة مواجهة الفيصلي المقبلة، مقدما في الوقت ذاته، شكره للأمير نواف بن سعد، رئيس النادي، على ثقته بقيادة الدفة الفنية عقب إقالة الأرجنتيني رامون دياز.

وقال المدرب الجديد للنادي العاصمي في المؤتمر الصحافي: "نعلم أننا نملك القدرة على إيقاف خطورة لاعبي الفيصلي، وسنسعى لاستغلال الفرص التي تسنح لنا، واستثمار كافة الجزئيات لتحقيق الفوز".

وزاد: "نحن كجهاز فني لم نذكر أننا سنقوم بتغيير كل شيء، ولكن كل ما في الأمر سنحدث بعض التغييرات البسيطة، التي من شأنها التأثير إيجابيا على الفريق".

وحول مشاركة اللاعبين الشبان الذين دربهم في الفريق الأولمبي، أوضح براون أنهم سيشاركون في الوقت المناسب، لكنه سيعتمد قبل ذلك على اللاعبين الذين يملكون الخبرة.