حسين عبدالغني: الحظ السيئ أضاع الفرصة الكبيرة

أكد حسين عبدالغني، لاعب فيريا البلغاري، أن ناديه رفض انضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي في مباراة العراق الودية بسبب إقامتها خارج أيام فيفا، مشيراً إلى أنه حاول كثيراً لكن إدارة النادي تمسكت بقرارها.

وقال عبدالغني لـ"في المرمى": كنت أريد اللعب في المباراة والانضمام إلى المنتخب السعودي، لكن النادي رفض لأنها لم تكن ضمن أيام فيفا، بالإضافة إلى أنه كان من المفترض أن نلعب مباراة دورية يوم الأربعاء، لكن ألغيت بعد تساقط الثلوج.

وواصل: أحتاج إلى ساعتين للوصول إلى العاصمة صوفيا والتوجه بعدها إلى إسطنبول ومنها نحو السعودية، وحاولت كثيراً مع إدارة النادي لكنهم رفضوا، وبالنهاية أنا لاعب محترف ولا أستطيع اتخاذ أي قرار إلا بموافقة إدارة النادي.