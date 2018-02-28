مسعود: جماهير العراق متشوقة لحضور مباراة الأخضر

قدم عبدالخالق مسعود، رئيس اتحاد الكرة العراقي، شكره لتركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على مبادرته بلعب المنتخب السعودي مباراة ودية مع العراق في البصرة، مشيراً إلى أن الجماهير العراقية متشوقة لحضور المباراة بعدما نفدت جميع تذاكر المواجهة.

وقال عبدالخالق مسعود لـ"في المرمى": أشكر تركي آل الشيخ على المبادرة، وكذلك عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي على مبادرة اللعب في البصرة، وأتمنى أن تكون فاتحة خير وتحتضن العراق المباريات الودية.

وواصل: سيحضر رئيس الاتحاد المصري والكثير من المسؤولين، وأتمنى أن تصل وجهة نظرهم إلى المجلس التنفيذي لفيفا والذي سيعقد اجتماعه القادم في شهر مارس.