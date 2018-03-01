الأهلي يسحق التعاون.. والشباب يرد اعتباره أمام الاتحاد

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد اكتساحه ضيفه التعاون 5-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال الى نقطة مؤقتاً، في حين رد الشباب اعتباره أمام اتحاد جدة بعد فوزه عليه 3-0 ، في المرحلة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" استعاد أهلي جدة نغمة الانتصار بفوزه الكبير على ضيفه التعاون 5-1 ليقلص الفارق أمام الهلال المتصدر الى نقطة مؤقتاً.

ولم يجد الاهلي أي صعوبة في الشوط الأول حيث نجح بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 10 بعدما أكمل مهاجمه مهند عسيري تمريرة زميله البرازيلي ليوناردو بيريرا بقدمه في شباك الحارس المصري عصام الحضري.

وواصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه البرازيلي ليوناردو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بعد تلقيه تمريرة متقنة مم زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 36 تمكن عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي بتسجيل الهدف الثالث بعد متابعته لكرة زميله ليوناردو العائدة من الحارس عصام الحضري ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته ونجح لاعبه حسين المقهوي بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 58 لفريقه بعدما تابع تسديدة زميله البرازيلي ليوناردو العائدة من الحارس عصام الحضري ليكمل الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 74 تمكن مهاجم الأهلي سلمان مؤشر بتسجيل الهدف الخامس بعدما استغل تمريرة الحارس عصام الحضري ليخطف الكرة ويسددها في الشباك.

وعند الدقيقة 80 دفع الأوكراني سيرجي ريبروف بالسوري عمر السومة هداف الفريق العائد بعد غياب طويل استمر منذ المرحلة 12 بعد مباراة الهلال.

وكاد السومة أن يدشن عودته بهدف يعيده الى صدارة الهدافين برصيد 11 هدف برفقة التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين المقهوي أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عصام الحضري الذي تصدى بها.

وفي الوقت بدل الضائع سجّل لاعب التعاون عبدالعزيز البيشي هدف فريقه الوحيد بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي الى 45 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام الفيصلي غداً، وبقي التعاون على رصيده السابق 28 في المركز الثامن مؤقتاً.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض رد الشباب اعتباره أمام اتحاد جدة بعد فوزه عليه 3-صفر.

وكان الاتحاد قد فاز على الشباب بذات النتيجة يوم الجمعة الماضي في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وبدأت المباراة برتم سريع من قبل الفريقين واحتاج الشباب 13 دقيقة حتى تمكن لاعبه التشيلي سباستيان أوبيلا من افتتاح التسجيل لفريقه حينما حول عرضية زميله الجزائري محمد لن يطو بالكعب في شباك الحارس فواز القرني.

وواصل الشباب هجومه وكاد لاعبه المصري عمرو بركات أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله فهد غازي أمام ليسدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 36 نجح الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب بتسجيل الهدف الثاني حينما حول عرضية زميله فهد غازي برأسه في شباك الاتحاد.

وحاول الاتحاد العودة الى المباراة وكان قريباً من ذلك حينما أهدر مدافعه زياد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله التونسي أحمد العكايشي برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى التشيلي سييرا مدرب الاتحاد أول تغييراته بدخول المدافع محمد قاسم بديلاً للمهاجم أحمد العكايشي.

وبدأ الاتحاد الشوط الثاني بهجوم على مرمى الشباب كان أن يثمر عن هدف مبكر بعدما تلقى مهاجمه محمود عبدالمنعم "كهربا" تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عمّار النجار ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالعزيز العرياني الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة 63 نجح التشيلي سباستيان أوبيلا بتسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله المصري عمرو بركات برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 29 نقطة متقدماً إلى المركز السابع، بفارق نقطة عن الاتحاد الخامس.