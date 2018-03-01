الفتح يوقف انطلاقة الفيحاء بفوز صعب

حقق الفتح ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح المرحلة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة من قبل الطرفين والتي بدأها الفيحاء الذي احتاج دقيقتين حتى تمكن مدافعه نواف الصبحي بتسجيل هدف السبق حينما تابع رأسية زميله سامي الخيبري العائدة من الحارس علي المزيدي ليسدد الكرة في الشباك.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 19 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي حول عرضية مواطنه ساندرو مانويل برأسه في شباك الفيحاء.

وعند الدقيقة 38 تكفل مدافع الفيحاء نواف الصبحي بتسجيل الهدف الثاني للفتح بعدما حول عرضية التونسي عبدالقادر الوسلاتي بقدمه بالخطأ في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح أفضليته وتمكن لاعبه ماجد هزازي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 55 عن طريق ركلة جزاء.

وفرض الفيحاء سيطرته على المباراة في النصف ساعة الأخيرة ونجح لاعبه الأرجنتيني جوناثان غوميز بتسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 60 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 83 أهدر التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه حينما تصدى لركلة جزاء وسددها خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 29 نقطة متقدماً الى المركز السادس مؤقتاً، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 28 نقطة في المركز الثامن.