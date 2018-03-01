الهلال في مهمة صعبة أمام الفيصلي

يسعى الهلال للابتعاد بالصدارة حينما يستضيف الفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الاتفاق عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه ضيفه أحد، ويحل القادسية ضيفاً على الباطن في المرحلة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يسعى الهلال للابتعاد بالصدارة حينما يواجه الفيصلي صاحب المستويات المميزة.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة، كونه سيواجه الفيصلي صاحب المستويات المميزة هذا الموسم والمنتشي بوصوله إلى الدور نصف النهائي لكأس الملك.

ويدخل الهلال المباراة لأول مرة منذ موسم ونصف بدون مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الذي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا، لستند المهمة لمواطنه خوان براون مدرب الفريق الأولمبي.

وسيكون بإمكان الأرجنتيني براون الاستعانة بخدمات اللاعب سلمان الفرج العائد من الإصابة، في حين استبعد السوري عمر خربين لعدم الجاهزية الفنية.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 46 وبفارق 4 نقاط أمام أهلي جدة الذي سيلعب أمام ضيفه التعاون.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم والمحافظة على المركز الثالث، لاسيما أنه يبتعد بفارق نقطتين عن النصر الرابع.

ويدخل الفيصلي المباراة وهو منتشٍ بفوزه على القادسية الأسبوع الماضي في الدور ربع النهائي ليواجه أهلي جدة في الدور نصف النهائي.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الاتفاق عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف أحد.

ونجح الاتفاق في الابتعاد عن مناطق الخطر عقب مستوياته المميزة التي قدمها في المراحل السابقة بقيادة مدربه سعد الشهري حيث جمع 11 نقطة في آخر خمس مواجهات خاضها والتي حقق فيها ثلاثة انتصارات على الفتح والرائد والقادسية وتعادل أمام فريقي الباطن والفيحاء ليحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وفي المقابل، يسعى أحد للعودة إلى الانتصارات عقب خسارته أمام الفيصلي 1-صفر في المرحلة الماضية ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وفي حفر الباطن، يخوض القادسية اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الباطن.

وتغير حال الباطن في آخر مباراتين له والتي ستعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة عقب سلسلة من النتائج السلبية التي قدمها منذ بداية الدور الثاني.

وحقق الباطن انتصاراً كبيراً في المرحلة الماضية بفوزه على مضيفه النصر 3-صفر، وكرر انتصاره على النصر في كأس الملك حينما هزمه في الرياض 1-صفر ليطير إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وفي المقابل، يدخل القادسية المباراة ويبحث عن استعادة توازنه لاسيما بعد التراجع الكبير للفريق في المراحل السابقة.

ويبتعد القادسية بفارق نقطتين فقط عن الرائد متذيل الترتيب، ونقطة عن أحد صاحب المركز قبل الأخير.