كلاتنبيرغ: إنذار الفريدي أمام الباطن قرار صحيح

أكد مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قرار حكم مباراة الباطن والنصر بإنذار أحمد الفريدي لاعب الأخير كان صحيحا.

وحول بعض القرارات التي تم اتخاذها في الدوري وربع نهائي كأس الملك، كشف كلاتنبيرغ أن قرار إنذار الفريدي كان صحيحا بداعي التمثيل، وأن ركلتي جزاء الفيصلي صحيحتان، وأن اللاعبين لا يمكن لهم الجلوس أو الاستلقاء وراء حائط الصد، ما يجعل من قرار الحكم في محله بمنع غوستافو من الجلوس وراء الحائط.

واختتم كلاتنبيرغ بأن البطاقات الصفراء التي تلقاها عقيل بلغيث لاعب أهلي جدة كانت في محلها، وأنه لا توجد ركلة جزاء للنصر أمام الباطن، لأن يد اللاعب كانت في محلها الطبيعي عندما ارتطمت بها الكرة.