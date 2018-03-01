لجنة الانضباط تغرم النصر والباطن

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي يوم الخميس، عدة عقوبات بحق أندية النصر والباطن عقب مباراة كأس الملك الأخيرة، ومساعد مدرب اتحاد جدة.

وجاء في بيان اتحاد القدم: "إلزام النصر بدفع غرامة 150 ألف ريال، لقيام جماهيره بقذف 4 علب مياه أصابت 3 منها لاعبي فريق النصر، وواحدة أصابت أحد لاعبي فريق الباطن، وذلك في مباراته أمام الباطن ضمن كأس الملك، وإلزام الباطن بدفع غرامة 10 آلاف ريال لحصول ثمانية من لاعبي الفريق على ثماني بطاقات صفراء، أمام النصر ضمن كأس الملك، و إلزام بيدرو رياس مساعد مدرب الاتحاد بدفع غرامة 10 آلاف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الشباب ضمن كأس الملك".