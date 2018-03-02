الاتفاق ينتزع فوزا ثمينا أمام أحد

انتزع الاتفاق فوزا ثمينا من ضيفه أحد 3 - 2 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم أحد بهدف سجله هشام السيفي في الدقيقة 36 وتعادل فخر الدين بن يوسف للاتفاق في الدقيقة 38 ثم أضاف عبد الرحمن علي العبود الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل هشام السيفي الهدف الثاني له ولفريقه أحد في الدقيقة 78 قبل أن يسجل حامد الغامدي هدف الفوز للاتفاق في الدقيقة 84.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن خلف الشباب والفتح صاحبي المركزين السادس والسابع على الترتيب، وتوقف رصيد أحد عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

ويذكر أن هذا الفوز هو الثامن للاتفاق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 9 مباريات والتعادل في 5، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لأحد بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6.