الهلال يهزم الفيصلي بصعوبة ويبتعد بالصدارة

ابتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه الصعب على ضيفه الفيصلي 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في المرحلة 23 من المسابقة.

ونجح الهلال بتحقيق أول فوز له على ملعبه الجديد ستاد جامعة الملك سعود بعد تعادله السلبي أمام العين الاماراتي في أول مبارياته على الملعب.

ويدين الهلال بهذا الفوز لمهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس الذي سجل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 29.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته وشن هجوماً مبكراً على مرمى الفيصلي الذي لم تسنح له أي فرصة خطيرة في هذا الشوط.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 28 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه الفنزويلي ريفاس الذي حول عرضية زميله عبدالله عطيف برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني تغير حال الفيصلي الذي سنحت له فرصة محققة بعد مرور دقيقة للاعبه البلجيكي خاليم هايلند الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي لويس غوستافو ليحول الكرة بقدمه خارج الشباك.

وواصل الفيصلي هجومه وكاد مدافعه البرازيلي ايفان روسي أن يسجل هدف التعادل بعد ارتقاءه لعرضية مواطنه غوستافو ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال على هجمات الفيصلي وأهدر مهاجمه الأرجنتيني ايزيكويل سيروتي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المغربي أشرف بن شرقي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

واستعاد الفيصلي سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه محمد مجرشي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي غوستافو ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وكثف الفيصلي هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي روجيرو أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد مجرشي ليراوغ المدافع محمد جحفلي ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 88 أهدر الفنزويلي ريفاس مهاجم الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد كنو ليواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن أهلي جدة الوصيف، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 33 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.