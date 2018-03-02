سيلفا: رونالدو سبب احترافي.. ونيفيز وراء قدومي للسعودية

أكد البرازيلي جورجي سيلفا، مهاجم الباطن، أن مواطنه رونالدو دفعه لعالم الاحتراف، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تياغو نيفيز شجعه للقدوم إلى الدوري السعودي.

وقال سيلفا في حديثه لـ"في المرمى": "قبل قدومي إلى السعودية كنت أظنها صحراء فقط، حفر الباطن مدينة هادئة ومتقاربة مما يساعد على التركيز، ووجدت ترحيبا كبيرا بي في السعودية لم أشاهده في محطاتي السابقة".

وتابع: "رونالدو البرازيلي دفعني للاحتراف فهو ملهمي في الملاعب، وتياغو نيفيز حمسني وشجعني للقدوم إلى السعودية".

وواصل مهاجم الباطن حديثه: "أرى في فهد المولد لاعبا برازيلي سريع ومهاري، وأرشح محمد العويس لحراسة مرمى السعودية في المونديال".