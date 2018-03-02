هدف قاتل يمنح القادسية الفوز على الباطن

انتزع القادسية ثلاث نقاط مهمة بتغلبه على مضيفه الباطن 4-3 الجمعة، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وانهى القادسية الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها بيسمارك فيريرا في الدقائق الرابعة و17 من ركلة جزاء، و38.

وفي الشوط الثاني، تمكن الباطن من معادلة النتيجة حيث سجل 3اهداف عن طريق جورج بيريرا داسيلفا (هدفين) في الدقيقتين 70 من ركلة جزاء و80 وجولهيرام شيتين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ولكن جورجينو دي مورا سجل هدف الفوز للقادسية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) وتوقف رصيد الباطن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس للقادسية هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة للباطن هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها.