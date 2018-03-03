أحمد الفريدي: أمامي 10 أيام.. أو سأعتزل كرة القدم

أعلن أحمد الفريدي، لاعب النصر، عزمه على إنقاص وزنه 4 كلغ خلال 10 أيام، وإذا فشل في ذلك فإنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

وقال الفريدي في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الرائد: الرجل الأهم في الرياضة السعودية كتب عني 3 تغريدات في أسبوع واحد، وهذا من حرصه علي، وأنا سأدخل معه في تحد بأنني سأنقص وزني 4 كلغ خلال 10 أيام، وإذا لم أفعل ذلك فإنني سأعتزل كرة القدم.

وواصل: أنا مركز في العقار والأمور التجارية وهذا أمر صحيح، لأن الذين يتواجدون في النادي ليسوا مركزين كذلك، لأنهم لا يجدون رواتبهم، وأمور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لكن التركيز داخل الملعب أهم شيء بالنسبة للاعب.

وكان الفريدي قد خاض فترة تدريبية في نادي مانشستر يونايتد شهر أكتوبر الماضي بعدما تكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالتكاليف المادية.