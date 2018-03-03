السهلاوي يدخل الملعب وينقذ النصر من فخ الرائد

انتزع النصر فوزا صعبا ومثيرا من ضيفه الرائد 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الرائد بهدف سجله إيلي سابيا في الدقيقة السادسة، وتعادل جونيو كبنانغا للنصر في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل النصر هدفين متتاليين عن طريق ليوناردو بيريرا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وجونيور كبنانغا في الدقيقة 58، إلا أن الرائد تمكن من العودة بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق إديسون تراباي وسلطان السوادي في الدقيقتين 68 و76، قبل أن يتمكن محمد السهلاوي من تسجيل هدف الفوز للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير ليقترب نحو الهبوط.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشرة للرائد هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل 8 مباريات.