براون: الفيصلي قوي.. وسعيد بالنقاط الثلاث

أبدى خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، سعادته بالفوز المستحق الذي حققه فريقه على الفيصلي 1-0 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

وقال براون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لاعبو الفريق قدموا شوط أول مميز إلا إنهم تراجعوا قليلا في الشوط الثاني، حيث سيطر الفيصلي إلى حد كبير على مجريات اللقاء، ولكننا خرجنا بالمطلوب وهو تحقيق الثلاث نقاط، وتعد فترة أسبوع بسيطة للتحضير لجهاز فني جديد، ولكن أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي منهم، وتحقيق الفوز.

وأضاف: في منتصف الشوط الثاني اضطرينا لتغيير طريقتنا لإيقاف خطورة مفاتيح لعب الفيصلي من أجل الحفاظ على النتيجة ونجحنا في ذلك.

وحول تغيير أشرف بن شرقي، أوضح براون: قدم إضافة ممتازة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قل الأداء، وهذا أمر طبيعي، لذلك قمت باستبداله لبث المزيد من النشاط بالفريق.