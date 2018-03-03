ختام بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز

اختتمت بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز يوم السبت، في بطولات فيفا 18، سوبر سماش بروز، ليغ أوف ليجيندز، وتيكيم 7.

وفاز أحمد الحربي ببطولة فيفا 18، فيما حل ياسر العتيبي ثانيا، عبدالرحمن بالوعل ثالثا، وفيصل العيد رابعا. وفي بطولة ليغ أوف ليجيندز، حل فريق NASR في المرتبة الأولى، وHEX ثانيا، وOsh tekk warriors ثالثا، وF19 رابعا.

وحل أحمد الهيفي في المرتبة الأولى للعبة سوبر سماش بروز، وعبدالملك العقيل ثانيا، وفارس الحقباني ثالثا، وموسى حافظ رابعا، وراشد الهرمودي وخالد أبو سعود في المركز الخامس. وفي لعبة ماريو كارت، فاز أحمد الراشد بالمركز الأول، ومشعل المطوع ثانيا، وعبدالمجيد الصميلي ثالثا.

وفاز غسان خريص بالمركز الأول للعبة تيكين 7، وساري الجعفري ثانيا، وأحمد عداوي ثالثا، وسعد الحواسي رابعا، وحسن أبو الحسن خامسا، وعمر الحسين سادسا.