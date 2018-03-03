مدرب ليفانتي يستدعي فهد المولد لقائمة مباراة إسبانيول

استدعى خوان مونييز مدرب ليفانتي المهاجم فهد المولد إلى قائمة الفريق الأولية التي تستعد لمواجهة إسبانيول يوم الأحد ضمن مباريات الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وضمت القائمة 21 لاعباً جاء ضمنهم فهد المولد المعار من نادي اتحاد جدة حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يختار المدرب القائمة النهائية يوم المباراة والمكونة من 18 لاعباً.

وسبق أن استدعي فهد المولد إلى القائمة الأولية أكثر من مرة خلال الأسابيع التي تلت انتقاله لنادي إقليم فالنسيا نهاية يناير الماضي، لكنه لم يتواجد في القائمة النهائية على الإطلاق.

ويحتل ليفانتي المركز 17 في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن لاس بالماس صاحب المركز 18، أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.