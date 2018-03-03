الدوري السعودي يعادل الإسباني بعدد إصابات "الرباط"

بات الدوري السعودي متعادلا مع نظيره الإسباني بعدد اللاعبين الذين سقطوا ضحايا للرباط الصليبي خلال الموسم الحالي، وخلف الدوري الإنجليزي بعد الإعلان عن تعرض عبدالله الحافظ مدافع الهلال بهذه الإصابة.

وتم الإعلان عن إصابة عبدالله الحافظ، مدافع الهلال، بقطع في الرباط الصليبي يوم الجمعة، ليرتفع عدد اللاعبين الذين تعرضوا لهذه الإصابة في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي إلى 6، وهم عبدالله الحافظ، كارلوس إدواردو، عوض خريص، هزاع الهزاع، عبدالكريم القحطاني ورياض كنيش.

ومقارنة بعدد إصابات لاعبي الدوري السعودي بهذه الإصابة، يعد لاعبو الدوري الإنجليزي الأكثر تعرضا لها في الموسم الحالي بعدد 8 لاعبين، والإسباني 6 لاعبين، والإيطالي 5 لاعبين.

وفي إنجلترا، يعد نادي كريستال بالاس الأسوأ حظا بين جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فيشتكي كل من جيسون بنتشيون، كونور ويكام، وسكوت دان من هذه الإصابة، ويعاني بنجامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي من هذه الإصابة التي أطاحت به مطلع الموسم الحالي، وأيضا جون غورن ستانكوفيتش لاعب هدرسفيلد تاون، وويلفريد بوني مهاجم سوانزي سيتي، وآدم بوغدان الحارس الثالث لنادي ليفربول.

وفي الدوري الإسباني "لا ليغا"، تعرض كل من أليكس أليغريا وإيفان لوبيز لاعبي ليفانتي، لهذه الإصابة، وخوانكار لاعب نادي ملقا، وعاشق الإصابات إيكر موناين، لاعب نادي أتلتيك بيلباو، الذي لا يمر موسم دون أن يتعرض لإصابة تبعده عن الملاعب لأشهر عديدة، والحارسان جيرونيمو رولي الذي يحمي عرين نادي ريال سوسيداد، وأندرياس فيرنانديز، حارس مرمى فياريال الثالث، والتي أصابته عدوى حراسة مرمى فياريال، فبعد إصابة أسينخو، الحارس الأساسي للنادي بهذه الإصابة عدة مرات، تعرض لها الحارس الثالث فيرنانديز في الموسم الحالي.

وتعد أندية روما ونابولي وميلان، سيئة الحظ في الدوري الإيطالي بعدما سببته هذه الإصابة للاعبيها، فتعرض أركاديوس ميليك، مهاجم نابولي، لقطع في الرباط الصليبي في الموسم الحالي على الرغم من أنه تعرض لها في الموسم المنصرم، كما أصيب الظهير الجزائري فوزي غلام بذات الإصابة في الموسم الحالي. وفي روما، أصيب المدافع الهولندي ريك كارسدورب بعد مباراة وحيدة خاضها معها الفريق، قبل أن يعود في أكتوبر ويتعرض لقطع في الرباط الصليبي، وهي الحال نفسها مع أندريا كونتي الذي أتى به ميلان من أتالانتا بعد منافسة شديدة من إنتر ميلان، قبل أن يلعب 5 لقاءات بين تصفيات الدوري الأوروبي والدوري الإيطالي، ليتم الإعلان عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2017. وآخر ضحايا الرباط الصليبي في الدوري الإيطالي هو ماركو تومونيللو لاعب كروتوني.