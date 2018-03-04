إدارة النصر تعاقب الفريدي بعد تصريح "الاعتزال"

قررت إدارة النصر معاقبة لاعبها أحمد الفريدي بعد تصريحه الأخير يوم السبت عقب مباراة الرائد حول المشاكل التي يعاني منها النادي العاصمي.

وقالت إدارة النصر: قررت إدارة كرة القدم تطبيق اللائحة على أحمد الفريدي نظير ما بدر منه من تجاوز في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه بعد مباراة الرائد.

وقال الفريدي حينها في التصريح الذي اشتهر بـ"الاعتزال": أنا مركز في العقار والأمور التجارية وهذا أمر صحيح، لأن الذين يتواجدون في النادي ليسوا مركزين كذلك، لأنهم لا يجدون رواتبهم، وأمورا كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لكن التركيز داخل الملعب أهم شيء بالنسبة للاعب.

وخرج صانع الألعاب بعد المباراة ليؤكد أنه سينقص 4 كلغ من وزنه خلال 10 أيام، أو سيعتزل كرة القدم نهائيا.