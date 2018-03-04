اتحاد جدة يسعى لتضميد جراحه على حساب التعاون

يبحث اتحاد جدة عن استعادة توازنه حينما يستضيف نظيره التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في افتتاح المرحلة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان اتحاد القدم قد أصدر قراراً بتأجيل المرحلة 18 من الدوري والتي كان مقرراً أن تقام أيام 18، و19، و20 يناير الماضي لإفساح المجال أمام الأندية لتسجيل لاعبين هلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعيش الاتحاد وضعاً فنياً سيئاً لاسيما أن الفريق لم يعرف طعم الانتصارات في المراحل الماضية، عقب تعادله سلبياً في ثلاث مراحل متتالية أمام غريمه التقليدي الأهلي والقادسية والفتح، قبل أن يخسر أمام الشباب بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز السادس برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل لا يختلف وضع التعاون كثيراً عن الاتحاد حيث يعيش الفريق أوضاعاً فنية متذبذبة بقيادة مدربه البرتغالي غوميز.

وتلقى التعاون خسارةً كبيرة أمام مضيفه أهلي جدة 5-1، في المرحلة الماضية ليتراجع الى المركز التاسع برصيد 28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد السادس.