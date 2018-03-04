"شد عضلي" يبعد المعيوف عن الهلال أسبوعين

أعلن الهلال يوم الأحد عن غياب عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لمدة أسبوعين بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن تعرضه إلى شد في العضلة الخلفية.

وسيغيب المعيوف عن مواجهات الهلال أمام الريان في دوري أبطال آسيا، والاتفاق والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين. وتعرض المعيوف للإصابة.

ويستعد الهلال لمواجهة الريان، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. ويتذيل الهلال ترتيب مجموعته الرابعة، برصيد نقطة واحدة فقط حصدها من التعادل مع العين الإماراتي في الجولة الأولى بدور المجموعات.