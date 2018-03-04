سلطان السوادي: لا بديل للرائد عن هزيمة أحد

أبدى سلطان السوادي لاعب الرائد حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام النصر 3 – 4 يوم السبت في ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



وقال السوادي في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن فريقه قدم اداء جيد، إلا أن لاعبو النصر حققوا بداية مفاجئة مع انطلاق الشوط الثاني.



وفسر تصريحاته بقوله : النصر أجرى تغييرا مفاجئا تغيرت معه طريقة اللعب، واستغل غياب التركيز عن لاعبي الرائد مع انطلاقة شوط المباراة الثاني.



وتابع :ولكن في كل الأحوال قدمنا أداء إيجابيا أمام فريق كبير مثل النصر، وكانت مباراة مفتوحة سجلنا خلالها ثلاثة أهداف رغم الخسارة. وأضاف : الرائد دائما ما يبحث عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط بأي طريقة ممكنة، لكي نخرج من الموقف الصعب الذي نمر به في الوقت الراهن.



وقال : حزين للغاية بسبب نتائج الفريق، إن شاء الله نقدم مستويات متميزة في الجولات المتبقية، سنخوض مباراة أمام أحد ولا بديل فيها عن الفوز.