كوبر يزور السعودية لمتابعة المحترفين المصريين

سافر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى السعودية، يوم الأحد، لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين بالدوري السعودي قبل الإعلان عن قائمة المنتخب التي ستدخل معسكر سويسرا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

وكان كوبر أرجأ اعلان قائمة المحترفين للمعسكر المقرر إقامته يوم 19 ويتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان يومي 23 و27 من الشهر نفسه على الترتيب حتى يوم الاثنين بعدما كان مقررا إعلانها اليوم.

ويرجع سبب إرجاء اعلان قائمة المحترفين لرغبة كوبر في مشاهدة لاعبي مصر المحترفين بالدوري السعودي للاستقرار على ضم بعضهم من عدمه بجانب الاطمئنان على مستوى الركائز الاساسية منهم .

ويضم الدوري السعودي 12 لاعبا محترفا مصريا هم: محمد عبد الشافي لاعب الفتح، مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة، محمود كهربا لاعب اتحاد جدة، محمود شيكابالا ومحمد عطوة لاعبي الرائد وعماد متعب ومصطفى فتحي وعصام الحضري لاعبي التعاون وأحمد الشيخ وحسين السيد لاعبي الاتفاق، وعمر بركات لاعب الشباب، وصالح جمعة لاعب الفيصلي.

ويسعى كوبر، خلال تواجده بالسعودية، أيضا لجمع معلومات عن مدى تطور الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة وجمع معلومات عن منتخب الأخضر وعناصر قوته ونقاط ضعفه التي ظهرت في الوديات الاخيرة.