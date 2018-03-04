ياسر والشلهوب.. مسيرة مرصعة بالألقاب والذهب

مع تلميح الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال إلى عدم نية إدارته تمديد عقدي محمد الشلهوب وياسر القحطاني قائدا الفريق، يخرج آخر من تبقى من جيل الهلال الذي تألق في نهاية التسعينات والنصف الأول من الألفية الحالية.



ولعب كل من الشلهوب والقحطاني حولي 19 عاماً، و13 عاماً على التوالي ساهم كل منهما في إحراز العديد من البطولات المحلية، كما حققا جوائز على المستوى الفردي في فترتهم الذهبية مع أزرق العاصمة.

ونشأ ياسر القحطاني في مدينة الخبر "شرق السعودية" ولعب في صفوف القادسية، أما الشلهوب الذي يلعب في الهلال منذ البراعم فلم يعرف غير الرياض مستقراً له، وشاءت الأقدار أن تجمع النجمين في ضاحية العريجاء غرب الرياض بقميص الأزرق.



ومرت بعض المواقف لكلا اللاعبين في مسيرتهما الزرقاء، لا تكاد تنسى، فتحمل الوجبة الشعبية ذكرى خاصة للشلهوب، لأنها الوجبة الأولى التي أكلها في يوم توقيع عقده الأول مع الهلال.



ولا يخفى عن الشلهوب حبه للمصارعة الحرة ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما يخاف زملاء الشلهوب من عصبيته، رغم مظهره الهادئ، كما قال الأمير عبدالله بن مساعد في إحدى المقابلات. ودائما ما اشتهر الشلهوب بقدمه اليسرى الساحرة وأيضا بذكائه في المستطيل الأخضر.

وعرف الهلاليون نجمهم القصير نهاية التسعينات الميلادية، لاعب نحيل وقصير يرتدي قميصاً فضفاضاً لا يفقد الكرة وإن خرجت من قدمه اليسرى فإنها متوجهة بدقة نحو زميل أو باتجاه شباك الفريق الخصم.

ويعتبر الشلهوب اللاعب الهلالي الوحيد الذي عانق الذهب الآسيوي 3 مرات بين عامي 2000 و2002، أما ياسر فوصل مع الأزرق إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين.



وكان ياسر القحطاني دائما على رأس القائمة، بسبب أهدافه الغزيرة وبعض تصريحاته المثيرة للجدل، فدائما ما افتخر المهاجم بأن لديه فئة كبيرة من الناس يدعمونه كما قال بأن عدد مشجعيه يفوق عدد بعض مشجعي الأندية السعودية. ودائما ما تمنى ياسر القحطاني الاحتراف في الخارج، إلا أنه غير رأيه تماما في الأعوام الأخيرة نظرا لعمره على حد قوله في إحدى المقابلات.

وتعد تغريدة كوكب "المريخ" أحد أشهر ما قال ياسر، بعد أن كتب تغريدة في وقت سابق حول أن الهلال ستجد له جماهير حتى وإن ذهبت إلى كوكب المريخ، ما جعل الجماهير الأخرى تستخدم هذه التغريدة كمادة دسمة كل ما كان حضور جماهير الهلال ضعيفا في بعض المباريات.

يلام ياسر القحطاني من قبل جماهير الهلال على حبه للظهور بشكل مبالغ فيه، ما دعاه إلى إنكار مزاحمته لكريري والشلهوب لاستلام الكأس في وقت سابق، كما ظهرت له لقطات سابقة وهو يقف بجانب اليوناني دونيس، مدرب الهلال في فترة سابقة، وهو يوجه زملاءه اللاعبين.

وفي مقابلة سابقة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أشاد فيها بمستوى ثنائي الهلال محمد الشلهوب وياسر القحطاني، وبأنه من أشد المعجبين بهما.