أهلي جدة يسعى للاقتراب من التأهل على حساب الغرافة

يسعى أهلي جدة إلى الابتعاد بصدارة مجموعته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الغرافة، على ملعب ثاني بن جاسم، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في الصدارة برصيد 6 نقاط جمعها من فوزه على فريقي تراكتور الإيراني 1-صفر، والجزيرة الإماراتي 2-1.

ويأمل الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي أن يواصل فريقه أداءه المميز الذي قدمه في مواجهة التعاون في الدوري السعودي للمحترفين بعدما اكتسحه 5-1 ليبقي فارق النقاط بينه وبين المتصدر الهلال إلى 4 نقاط قبل انقضاء المسابقة بـ4 مراحل.

ويعلم الأهلاويون أن الفوز على الغرافة سيقرب الكثير من التأهل الى الدور ثمن النهائي لاسيما وأنه سيتبقى له ثلاث مباريات، اثنتان منها على أرضه أمام الغرافة وأمام تراكتور والتي ستلعب في الكويت.