عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

أهلي جدة يهدر الفوز أمام الغرافة في دوري الأبطال

المصدر: العربية.نت
جانب من مواجهة الفريقين
رابط مختصر

فرط أهلي جدة في تقدمه ليتعادل مع الغرافة 1-1 في قطر في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.

ورغم التعادل يبقى الأهلي في صدارة المجموعة الأولى بعد تعادل الجزيرة الإماراتي مع ضيفه تراكتور سازي الإيراني بدون أهداف في نفس التوقيت.

وتقدم عقيل بلغيث للأهلي من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 62 وبدا أن الفريق السعودي في طريقه لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في ثلاث جولات وتسجيل علامة النجاح الكاملة.

لكن النجم الهولندي فيسلي شنايدر مرر كرة رائعة إلى روبرت كيخادا ليصبح المهاجم الفنزويلي منفردا بحارس الأهلي وسدد في القائم لترتد إليه الكرة ثم سدد في الشباك الخالية منتزعا التعادل في الوقت القاتل.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والغرافة.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #الغرافة, #أبطال آسيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر