أهلي جدة يهدر الفوز أمام الغرافة في دوري الأبطال

فرط أهلي جدة في تقدمه ليتعادل مع الغرافة 1-1 في قطر في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.



ورغم التعادل يبقى الأهلي في صدارة المجموعة الأولى بعد تعادل الجزيرة الإماراتي مع ضيفه تراكتور سازي الإيراني بدون أهداف في نفس التوقيت.



وتقدم عقيل بلغيث للأهلي من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 62 وبدا أن الفريق السعودي في طريقه لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في ثلاث جولات وتسجيل علامة النجاح الكاملة.



لكن النجم الهولندي فيسلي شنايدر مرر كرة رائعة إلى روبرت كيخادا ليصبح المهاجم الفنزويلي منفردا بحارس الأهلي وسدد في القائم لترتد إليه الكرة ثم سدد في الشباك الخالية منتزعا التعادل في الوقت القاتل.



ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والغرافة.