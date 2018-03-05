إبراهيم العيسى يتحدث عن أيام شاكر العليان الأخيرة

اعتبر إبراهيم العيسى لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق رحيل صديقه شاكر العليان بالصدمة، مشيراً إلى أنه لم يكن يظهر معاناته من المرض أمام الآخرين.

وقال العيسى لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": شاكر أخ ووفاته صدمة لنا كأصدقاء مقربين وكذلك للشارع الرياضي السعودي، فهو صديق للكل ورجل بشوش ومرح ويحب الضحك في كل الأوقات، وهذا ما جعله مقرباً من الجميع.

وواصل: مر شاكر بظروف كثيرة بعد اعتزاله، فهو كان موظفاً في اللجنة الأولمبية وفصل من عمله ومنح نهاية خدمة.

وأتبع: دائماً ما كان وقته مقسماً بين الأصدقاء والعائلة، ولم يكن يظهر أنه يعاني على الإطلاق، وكنا نحاول الضغط عليه بتسريع العلاج.