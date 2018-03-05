التعاون يعمق جراح الاتحاد ويمزق شباكه بخماسية

سجل سيدريك أميسي وعبد الفتاح آدم ثنائيتين في فوز كبير للتعاون 5-2 على الاتحاد الذي فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي بدوري المحترفين السعودي.



وقفز التعاون للمركز الخامس رافعا رصيده إلى 31 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على الاتحاد الذي تراجع للمركز السادس.



وفي مباراة مؤجلة باستاد الجوهرة المشعة كان الاتحاد البادئ بالتسجيل مبكرا من ركلة حرة نفذها فهد الأنصاري وعجز الحارس المصري المخضرم عصام الحضري عن التصدي لها.



لكن التعاون تعادل على الفور من تسديدة قوية للبوروندي أميسي من خارج منطقة الجزاء.



ووضع آدم فريق التعاون في المقدمة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في غفلة من دفاع الاتحاد في الدقيقة 13 وبنفس الطريقة سجل اللاعب ذاته الهدف الثالث قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني تمكن التونسي أحمد العكايشي من تقليص الفارق إلى 3-2 بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة المصري محمود عبد المنعم (كهربا)، الذي خرج مصابا بعدها، ولم يحاول الحضري التعامل معها.



لكن آمال الاتحاد في التعادل انهارت بعدما سجل أميسي الهدف الرابع مستغلا ارتباك الدفاع قبل 13 دقيقة على نهاية اللقاء.



وكاد المصري عماد متعب يسجل هدفه الأول بقميص التعاون لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ثم حاول متعب مراوغة الحارس فواز القرني لكنه سقط أرضا ووصلت الكرة لزميله سعيد الدوسري ليختتم الخماسية قبل صافرة النهاية.